Трамп оценил идею вывоза иранского урана в Китай или Россию

Президент США Дональд Трамп выступил против идеи передачи обогащенного иранского урана в Китай или Россию.

Об этом он рассказал в ходе заседания кабинета министров, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Нет, не был бы», — сказал он, отвечая на вопрос, был бы он спокоен, если бы Россия или Китай забрали обогащенный уран.

Ранее заммглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что предложение России вывезти высокообогащенный уран Ирана остается «на столе».

Трамп отказался смягчать санкции против Ирана

9 марта Владимир Путин и Дональд Трамп сообщил, что в ходе беседы было сделано предложение о вывозе 450 килограммов обогащенного урана из Ирана в Россию, которое, по информации источников, глава Белого дома отклонил.