Пока вы не уснули: ультиматум Еревану и требование Финляндии к Украине

Газовый ультиматум: Россия пригрозила Еревану прекращением поставок сырья

Российская сторона уведомила руководство Армении о готовности пересмотреть ключевые энергетические договоренности. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва не намерена сохранять льготные условия сотрудничества в случае интеграции республики в Европейский союз.

Как сообщила Захарова агентству РИА Новости, 27 мая российское посольство в Ереване передало профильному министерству Армении официальное письмо от главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева. В документе зафиксировано предупреждение о возможных последствиях сближения с Брюсселем.

Финляндия выступила с требованием к Украине

Финляндия потребовала от Украины не использовать ее территорию для ударов по России. Об этом заявили в российском посольстве в Хельсинки, сообщают «Известия».

В Эстонии обвинили Россию в «подталкивании украинских беспилотников»

Появились новые кадры разрушений после удара ВСУ ракетами Storm Shadow по Севастополю

В сети появились новые кадры последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю ракетами Storm Shadow. Видео с разрушениями с Ластовой площади города опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видно, что здание Южного управления Центрального банка получило серьезные повреждения — обломки крыши разбросаны по асфальту. Возле него на парковке стоят автомобили, у которых ударной волной выбило стекла. По информации издания, повреждения получили около 30 машин.

В Киеве опровергли сообщение о приказе Зеленского продолжать войну

Информация о приказе президента Украины Владимира Зеленского продолжать военные действия еще два-три года не соответствует действительности. Такое заявление сделал анонимный источник в правительстве республики, передает «РБК-Украина» в Telegram.

В России ответили на угрозы Зеленского нанести удар по Белоруссии

Меркель раскрыла срок завершения конфликта на Украине

Через десять лет конфликт на Украине должен завершиться. Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в эфире WDR 1LIVE.

Ранее стало известно, что в Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако главным препятствием остается неспособность стран ЕС договориться между собой о единой кандидатуре. Среди обсуждаемых фигур называются Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.

Крупный продавец одежды в России закрыл 50 магазинов

По итогам 2025 года крупный российский ретейлер FunDay, входящий в группу «Спортмастер», закрыл около 50 магазинов из-за потери дохода, так что по состоянию на май у него осталось 116 точек. Об этом со ссылкой на консультанта на рынке торговой недвижимости и источник, близкий к самой компании, пишут «Известия».

Собеседник издания указал, что компания сначала просит скидку на аренду, а если не получает ее, то сообщает о закрытии магазина. В FunDay связали изменения с повышением эффективности отдельных локаций, а также подчеркнули сохранение стабильности сети.

Собчак заступилась за девушку, которой вынесли приговор за кальян на куличе

Журналистка Ксения Собчак назвала несоразмерным наказание Ксении Белоусовой, которую осудили на три года и 25 дней за кальян на куличе. Она вступилась за девушку, получившую реальный срок, и привела в пример отмену дела нижегородского мажора Сергея Корнилова.

Об этом в среду, 27 мая, написала Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Вояджер-1» окажется на расстоянии в один световой день от Земли

Космический зонд NASA "Вояджер-1", который с февраля 1998 года стал самым далеким рукотворным объектом в истории человечества, приближается к очередному ошеломляющему рубежу. Примерно 13 ноября 2026 года аппарат окажется на расстоянии ровно в один световой день от Земли. Это означает, что радиосигналу, который движется со скоростью света, потребуется ровно 24 часа, чтобы преодолеть разделяющее его расстояние с нашей планетой.

В тот момент неутомимый космический корабль будет находиться почти в 25,9 миллиарда километров от Земли, сообщает New-Science.ru. Это ошеломляющее расстояние, подчеркивают эксперты. Но еще более поразительно осознавать, что за чуть меньше 50 лет своего путешествия, чтобы туда добраться, "Вояджер-1" преодолеет лишь 0,0027 процента расстояния до ближайшей к Солнцу звезды, Проксимы Центавра.

Уголовное дело назвавшего себя мажором сына российского миллионера отменили

В Нижнем Новгороде отменили уголовное дело водителя Mercedes, которым оказался назвавший себя мажором 21-летний сын миллионера Сергей Корнилов, устроивший дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Сейчас материалы уголовного дела находятся в производстве у МВД, но сотрудники СК России намерены забрать его себе.

Смартфоны Samsung резко подорожают

Корпорация Samsung уже в июне резко поднимет цены на свои смартфоны. Об этом сообщает издание TechManiacs.

Инсайдеры выяснили, что корейская компания запланировала увеличение цен на свои смартфоны в Греции. Цены на устройства пересмотрят уже в начале июня. Авторы полагают, что фирма не остановится на греческом рынке — скорее всего, девайсы подорожают в европейском и американском регионах.

