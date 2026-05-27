Депутат Рады Гончаренко*: на Украине могут уволить главу Нацбанка

Лидеры парламентских фракций Верховной рады на встрече с Владимиром Зеленским потребовали увольнения главы Нацбанка Украины Андрея Пышного. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Вчера перед Зеленским поднимали вопрос об отставке Пышного, говорят мои источники. По меньшей мере, два лидера фракций во время встречи говорили Зеленскому об отставке главы Нацбанка. <...> Давайте не забывать, что Андрей Пышный - человек из круга Ермака, и похоже, что над ним начинают собираться облака", - написал депутат в своем Telegram-канале.

По его информации, Зеленский ответил, что "услышал их мнение".

27 мая Зеленский впервые за семь лет провел встречу с руководителями парламентских фракций и групп Верховной рады. Какие именно темы обсуждались, не сообщалось, однако депутат украинского парламента Ярослав Железняк позже отмечал, что Зеленский не смог убедить даже правящую партию поддержать законопроекты, от принятия которых зависит получение западного финансирования.

Пышный был назначен главой Нацбанка в октябре 2022 года. До этого возглавлял один из крупнейших банков на Украине - "Ощадбанк". На Украине его считают человеком экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Поэтому слухи о возможной отставке Пышного появились сразу после ареста его покровителя. Их усиливает то, что у представителей финансового сектора уже давно были претензии к главе регулятора.

11 мая Ермаку, которого называли серым кардиналом украинской политики и одним из самых влиятельных людей в стране, предъявили обвинение по делу об отмывании 460 млн гривен ($10,5 млн) при строительстве коттеджного поселка премиум-класса в пригороде Киева. 14 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 140 млн гривен (около $3,1 млн). Несмотря на то что офис Зеленского, как писали украинские СМИ, задействовал все возможные ресурсы, сбор средств застопорился. В итоге Ермаку пришлось провести в СИЗО четыре ночи, пока он не вышел под залог 18 мая.