Зеленский направил срочное письмо Трампу
Президент Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщает The Kyiv Independent.
Украинский президент пожаловался на нехватку средств противовоздушной обороны (ПВО). Он попросил у Трампа поставку ракет PAC-3 к системам Patriot.
«Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты. Нынешние темпы поставок в рамках программы PURL уже не соответствуют реальности угрозы, с которой мы сталкиваемся. Я прошу вашей помощи», — говорится в письме Зеленского.