Зеленский направил срочное письмо Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщает The Kyiv Independent.

Украинский президент пожаловался на нехватку средств противовоздушной обороны (ПВО). Он попросил у Трампа поставку ракет PAC-3 к системам Patriot.