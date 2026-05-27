Более половины опрошенных граждан Украины считают, что Киев "защищает" Европу от России и одобряют участие ВСУ в обороне европейских государств в случае атаки со стороны Москвы. Об этом сообщают результаты опроса Rating Group.

"Абсолютное большинство украинцев поддержало бы участие украинских войск в защите стран Балтии (Литва, Латвия, Эстония), Молдовы, Финляндии и Польши в случае нападения России. Чем сильнее эмоциональная связь украинцев с ЕС, тем больше они поддерживают помощь ВСУ другим странам в случае нападения России", — сказано в пресс-релизе.

А именно опрос показал, что участие ВСУ в обороне Литвы бы поддержали 63% украинцев, Латвии — 62%, Эстонии — 61%, Молдавии — 60%, Финляндии — 59%, а Польши — 58%.

Кроме того, 73% украинцев считают, что ВСУ на фронте "защищают" как Украину, так и всю Европу.

В мае бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что нарратив о защите Киевом Европы был создан политическими консультантами при бывшем президенте Украины Петре Порошенко, и этот тезис уже давно потерял "логическую и фактическую основу".

Также в мае Зеленский не согласился с предоставлении Украине статуса "ассоциированного" члена Евросоюза, сказав, что Киев якобы "защищает Европу в полной мере". Подобное Зеленский говорил и в апреле.

В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что намерение Зеленского "защитить Европу" не закончатся ничем хорошим.