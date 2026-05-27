Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен держаться за власть до последнего, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Артем Дмитрук.

«Зеленский хочет уйти уже из горящего Киева», - поделился своей точкой зрения нардеп.

По мнению украинского парламентария, глава киевского режима не уйдет сам ни под какими предлогами и договоренностями и не подпишет мир.

По словам Дмитрука, все, кто верит в то, что с Зеленским можно договориться, "мягко говоря, очень ошибаются".

Ранее официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что именно Владимир Зеленский – главное препятствие для мирного решения конфликта на Украине.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в марте сообщил, что глава киевского режима стал преградой для урегулирования украинского конфликта. Хозяин Белого дома также добавил, что у Зеленского осталось еще меньше козырей, и призвал его пойти на сделку. При этом глава американского государства заявил, что президент России Владимир Путин готов заключить соглашение.