Удастся ли Шотландии выйти из состава Великобритании

Политолог Владимир Оленченко считает, что в Шотландии созрели все необходимые условия для повторной попытки добиться независимости от Британии. Об этом он рассказал Life.

Оленченко отметил, что стремление отделиться от Лондона сохраняется в Шотландии с конца 1990-х годов, однако новый мощный импульс этот процесс получил после выхода Британии из Евросоюза. Эдинбург активно выступал против этого решения.

На фоне этих настроений Шотландская национальная партия смогла укрепить свои позиции на выборах, заметно потеснив традиционных британских консерваторов и лейбористов. Вопрос суверенитета уже выносился на повестку дня и Шотландия была на грани положительного решения.

Оленченко предположил, что ключевым мотивом для Эдинбурга стало желание вернуться в состав ЕС ради более стабильного экономического развития. Шотландия стремится обезопасить себя от финансовых проблем, поскольку экономическое положение Британии продолжает ухудшаться.

Дополнительным фактором нестабильности политолог назвал невысокие управленческие качества нынешнего британского премьера Кира Стармера. Растущее стремление Шотландии к независимости еще сильнее бьет по позициям Стармера, который и так находится под угрозой досрочной отставки.

Парламент Шотландии 26 мая проголосовал за проведение референдума о независимости. Для проведения референдума правительство Британии должно было бы передать соответствующие полномочия парламенту Шотландии, однако министры от Лейбористской партии уже неоднократно заявляли, что откажутся это сделать.