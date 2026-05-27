«Светлое будущее»: как США налаживают отношения с Арменией

Визит госсекретаря США Марко Рубио в Армению призван продемонстрировать поддержку премьер-министру Николу Пашиняну на фоне подготовки страны к парламентским выборам и ухудшения отношений с Россией. Как Вашингтон и Ереван намерены совместно идти к «светлому будущему», разбиралась газета «Ведомости».

Ранее напряженность между Москвой и Ереваном, который взял курс на сближение с Евросоюзом, вылилась в торговый конфликт. Россия в течение нескольких дней ввела запрет на ввоз из Армении цветов, овощей, фруктов, минеральной воды «Джермук» и коньяка с нескольких крупных предприятий. Также Россия пришла к выводу о необходимости заморозить или денонсировать двусторонние соглашения, в рамках которых был введен беспошлинный режим на поставки в республику энергоресурсов и алмазов.

В ходе своего визита в Армению, который продлился менее часа, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что армянские власти «прокладывают путь к более светлому и независимому будущему».

Во время встречи со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном в одном из залов ереванского аэропорта Рубио подписал три документа, направленных на углубление американо-армянского сотрудничества. Они парафировали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве в рамках проекта TRIPP («Путь Трампа») и рамочное соглашение по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, а также был одобрен устав всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

«В тексте устава о всеобъемлющем стратегическом партнерстве говорится о намерении двух стран развивать оборонное сотрудничество, включая закупку Ереваном американской военной продукции, а также «оборонные консультации»», - отмечается в статье.

При этом советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников обратил внимание на то, что США интересны золотые и молибденовые руды Армении , также эта сделка станет для американцев еще одним поводом для сохранения своего активного присутствия в регионе.

«У нынешнего потепления американо-армянских отношений больше политический характер», - подчеркнул эксперт.

Визит Рубио в Армению является символическим жестом, направленным на оказание политической поддержки Еревану на фоне осложнения его отношений с Москвой, а также напоминанием России о том, что США не собираются уходить с постсоветского пространства, уверен старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин.

«Это нисколько не противоречит национальной стратегии безопасности США, где Россия называется угрозой, с которой можно и нужно договариваться», - пояснил политолог.

Он также не исключил, что активизация Рубио на внешнеполитическом фронте – визит в Армению и поездка в Индию – связана с его желанием выдвинуться в президенты на предстоящих в 2028 году выборах в США и «заранее привлечь» на свою сторону армянскую и индийскую диаспоры.