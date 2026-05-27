Украину ждет настоящая катастрофа, если на Западе не остановят безрассудство правящей элиты, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) итальянский журналист Томас Фази.

«Это ошибка — полагать, будто западным лидерам есть дело до Украины или украинцев», - поделился своей точкой зрения автор публикации.

На самом деле они рассматривают жителей бывшей советской республики просто как пушечное мясо, как кусок, который нужно бросить в мясорубку, полагает он.

Если граждане на Западе не восстанут против этого безумия, так будет продолжаться до тех пор, пока от Украины и от всей Европы ничего не останется, резюмировал Фази.

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс урегулирования на Украине дипломатическим путем. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Брюссель, в частности, побуждает главу киевского режима Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.

Президент России Владимир Путин не раз указывал на то, что Москва выступает за мирное разрешение ситуации, но принимая во внимание сложившиеся реалии и с учетом устранения первопричин конфликта. Глава российского государства также говорил о том, что целью урегулирования украинского конфликта должно быть не кратковременное прекращение огня и передышка для перегруппировки сил и перевооружения для последующего продолжения боевых действий, а долгосрочный мир.