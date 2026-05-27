Европейский лидер призвал изменить политику Европы по Украине

Премьер-министр Болгарии Румен Радев призвал изменить политику Европы в отношении конфликта на Украине. Его слова приводит телеканал БНТ.

«Что меня лично беспокоит, так это стремление Европы одержать конвенциональную победу над крупнейшей ядерной державой, не имея при этом возможности перехватывать и противостоять современному гиперзвуковому оружию. Это серьезный риск. Необходимо изменить общую политику Европы в отношении конфликта на Украине», — сказал Радев.

Болгарский премьер подчеркнул, что Европа должна была стать лидером в переговорах по урегулированию конфликта и не позволять другим игрокам перехватить инициативу.

Ранее Радев заявил, что Европе следует как можно скорее начать переговоры с Россией по Украине. Политик подчеркнул, что Европе необходимо добиться баланса между дипломатическими, экономическими и военными инструментами.