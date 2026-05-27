Россия не будет нападать на европейские страны после окончания конфликта на Украине. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в интервью газете The Times.
При этом Блэр согласился с заявлениями британского правительства о «необходимости подготовки к войне с Россией в будущем». Однако он указал, что Лондон в случае потенциального конфликта с Москвой «не сможет обойтись без помощи Вашингтона».
Российские представители не раз отвергали заявления о якобы планах Москвы напасть на Европу. В частности, президент Владимир Путин отмечал, что подобные высказывания являются «полной чушью и прямой ложью».
Меркель раскрыла срок завершения конфликта на Украине
Глава государства указал на то, что Запад сам придумал страшилку о том, что Россия якобы намерена напасть на Европу, и сам себе ее повторяет из года в год.