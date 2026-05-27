«Серьезное нарушение»: деталь на руке Елены Зеленской удивила эксперта

Эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева заявила, что жена Владимира Зеленского Елена нарушила дресс-код и протокол, появившись на официальной встрече с фитнес-браслетом. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Зеленская 26 мая провела официальную встречу с австралийским бизнесменом, одним из партнеров ее благотворительного фонда. В соцсетях обратили внимание, что во время встречи на ее руке был фитнес-браслет, отслеживающий показатели здоровья - температуру, пульс и другие.

Богачева подчеркнула, что для официальных выходов необходимо выбирать классические часы. Эксперт по деловому протоколу отметила, что в последнее время появилась тенденция сочетать костюмы с неформальными аксессуарами, но в случае с официальными лицами аксессуары должны быть «строгими».

«Для официальных важных событий предусмотрен дресс-код Business Best, и там отступлений от правил быть не может», - заявила Богачева.

Появление Зеленской с фитнес-браслетом на руке она назвала «довольно серьезным нарушением». Богачева предположила, что речь может идти о недосмотре со стороны команды Зеленской. В то же время она добавила, что украинская сторона довольно часто позволяет себе «те или иные отклонения от норм протокола».