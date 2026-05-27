Премьер Нидерландов выступил с мрачным прогнозом об отношениях Европы и США

Отношения Европы и США не будут прежними даже после окончания срока полномочий американского президента Дональда Трампа. С таким прогнозом выступил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, видео его выступления публикует портал Nu.nl.

«Было бы наивно полагать, что с приходом в Америке нового президента мы вернемся к тому, как было раньше», — сказал политик.

По словам Йеттена, Соединенные Штаты неоднократно давали понять, что европейцы пользуются их гарантиями безопасности. Американская сторона убеждена, что Европа должна сама обеспечить свою безопасность, подчеркнул он.

«Честно говоря, я считаю, что Европа так и должна поступить», — добавил премьер Нидерландов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что США решили значительно сократить численность военного контингента, предназначенного для развертывания в Европе в рамках обязательств перед НАТО. Речь идет об уменьшении военного потенциала на треть или даже наполовину в зависимости от рода войск. В качестве причины газета называет переброску американских войск в Азиатско-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая.