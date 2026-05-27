Премьер Болгарии сомневается в необходимости оказания финансовой помощи Украине

СОФИЯ, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Румен Радев не считает нужным оказывать Украине военную и финансовую помощь в приоритетном порядке. Свою точку зрения глава правительства высказал перед журналистами в Париже, где он находится с рабочим визитом, сообщает Болгарское национальное телевидение.

"Болгария и ранее оказывала Украине и военную, и политическую, и гуманитарную, и дипломатическую поддержку, но в контексте новой среды безопасности мы должны быть внимательны, особенно когда речь идет о военной и финансовой поддержке со стороны Болгарии, - сказал Радев. - Мы сейчас сталкиваемся с большими проблемами, которые касаются болгарского бюджета, поэтому наше правительство прежде всего постарается гарантировать стандарты жизни и безопасности болгарских граждан и только после достижения этой цели, можем подумать об интересах других".

Премьер Болгарии также подчеркнул, что Европе необходимо сменить политику отношений с Россией. "Европа должна играть ведущую роль в переговорах, не допуская, чтобы инициатива была у третьих игроков. Лично меня беспокоит, что Европа стремится добиться конвенциональной победы над крупнейшей ядерной силой, не имея возможности перехватывать и противостоять современному гиперзвуковому оружию. Это серьезный риск. Необходимо полностью менять политику Европы по отношению к конфликту на Украине", - указал Радев.