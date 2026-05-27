В Совбезе Ирана заявили о продолжении контактов с США

Непрямые контакты между Тегераном и Вашингтоном по урегулированию кризиса продолжаются. Об этом заявил 27 мая заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни во время общения с журналистами на Международном форуме по безопасности 2026 года.

«Непрямые контакты с американцами продолжаются», — сказал Али Багери Кяни.

Помимо этого, он отметил, что вопрос о судьбе иранского обогащенного урана в настоящее время стоит на повестке дня в контексте переговорного процесса с американской стороной.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что иранские власти рассчитывают вернуть доступ к замороженным 24 миллиардам долларов в рамках достижения мирного соглашения с США.