«Поставить мат Кремлю в три хода»: как Пашинян планирует обыграть Путина

Очередной саммит Евразийского экономического союза пройдет в самом сердце Центральной Азии – столице Казахстана Астане. Но его главным героем, с точки зрения Кремля, станет страна из совсем другого региона – Армения. Впрочем, слово «герой» здесь, наверное, глубоко неуместно. «Антигерой» — вот более точная и подходящая формулировка. И вот что, как мне кажется, должно насторожить и заставить задуматься высших российских лидеров. Бросивший накануне выборов в своей стране (они пройдут на следующей неделе) открытый вызов Владимиру Путину премьер Армении Никол Пашинян очень комфортно себя чувствует в роли «антигероя Кремля».

Если смотреть на ситуацию глазами Пашиняна, Россия делает именно то, что ему нужно в данный момент времени. Такой тезис может кого-то очень сильно удивить – или заставить прийти к выводу, что у лидера Армении «не все дома». Разрыв с таким своим ключевым торговым партнером как Россия грозит Еревану если не экономической катастрофой, то очень масштабными проблемами.

В ходе своей предвыборной кампании Пашинян хвастливо заявляет: «Я говорю, что народ Армении должен иметь альтернативу – быть в составе ЕАЭС или в составе ЕС. Это не я буду решать, а вы, граждане Армении. Моя задача в том, чтобы вы имели альтернативу. И она у вас будет». По степени своего отношения к действительности этот посыл находится где-то посередине между «наглой ложью и статистикой» (помните известную шутку на эту тему – про три вида лжи?).

Пашинян прекрасно знает, что вне зависимости от того, что там решат «граждане Армении», членство в Европейском союзе его стране в обозримом (и не в обозримом, скорее всего, тоже) будущем не светит. В чем же тогда смысл его политическим маневров? В том, что премьер Армении и Кремль играют в совершенно разные политические игры. Москва пытается не дать ереванскому премьеру поменять геополитическую ориентацию Армении. А Пашинян ставит перед собой гораздо более «скромную» задачу – убедительно выиграть выборы и остаться у власти на новый срок.

Я назвал эту задачу «скромной» в кавычках потому, что на самом деле скромной она ни в коем случае не является. Предыдущие парламентские выборы в Армении состоялись в июне 2021 года. Если смотреть на то, что произошло с тех пор, то армянский политический пейзаж пятилетней давности воспринимается как позапрошлая политическая эпоха. В 2020 года лидер Азербайджана Ильхам Алиев уже пробовал Нагорный Карабах «на зубок». Но во время парламентских выборов 2021 года основная часть этого спорного региона все еще оставалась под армянским контролем.

Сейчас этот контроль – уже часть истории. Азербайджан Ильхама Алиева растоптал и уничтожил то, что многие десятилетие считалось главной армянской национальной идеей. В теории это должно было положить конец карьере Пашиняна как высшего политического лидера в Ереване. Но по факту он остался на плаву и подошел к новым выборам в своей стране в статусе фаворита. В чем фокус? С моей точки зрения, в том, что хитроумный премьер сумел «переобуться на ходу» - предложить гражданам новую национальную идею в виде «вхождения Армении в Европу».

Как я уже указал выше, эту «новую национальную идею» более правильно называть «новым национальным мифом». Даже страны, которые являются непосредственными соседями Европейского союза, часто высиживают в «предбаннике» ЕС в течение многих лет или даже десятилетий. Что уж здесь говорить об Армении – стране, которая географически является частью Азии. Но, с точки зрения Пашиняна, все это «разговоры в пользу бедных». Лозунг «европейского будущего Армении» — это для него способ выиграть выборы. И то, что за этим лозунгом не стоит ничего содержательного, не является в его глазах недостатком.

Эффективным является то, что работает. В смысле своего воздействия на избирателей идея «европейского будущего Армении», похоже, работает. А то, что Россия сейчас активно атакует Пашиняна тоже работает – к сожалению, на него самого. У армянского премьера, похоже, получилось выстроить идеальную предвыборную драматургию. У него есть привлекательный «образ желаемого завтра». У него есть, с одной стороны, могущественный, а с другой стороны, безопасный, в отличии от Алиева, враг, который в его видении мира, пытается лишить Армению этого «желаемого завтра», в лице России.

Вот как это формулирует сам Пашинян, комментируя российское недовольство попытками Армении «уйти на Запад»: «Наши партнеры, которые отвечают на это угрозами, даже если скрытыми, действуют против самих себя. Они, напротив, должны сделать предложение народу Армении. Сказать, что хорошего они могут сделать для нас».

Реальная геополитика так не работает. Мир не крутится вокруг Армении – или даже вокруг гораздо более крупных стран. Но, как я уже в который раз вынужден повторить, Пашинян ставит сейчас перед собой очень конкретную и локальную задачу – остаться у власти. А решает эту задачу армянский премьер, используя один из главных принципов айкидо – использование силы противника против него самого. Правда, после выборов жизнь, как известно, не заканчивается. Но это уже совсем другая история.