Названы возможные кандидаты на пост канцлера Германии

Алиса Селезнёва

«Христианско-демократический союз» (ХДС) способен вынудить канцлера Германии Фридриха Мерца уйти в отставку. И на его место могут претендовать минимум четыре кандидата, заявил News.ru политолог Александр Рар.

Ранее стало известно, что руководство ХДС обсуждает сценарий замены Фридриха Мерца другим политиком на посту канцлера Германии. По данным немецких СМИ, замена главы правительства вполне возможна. В частности, новый канцлер может быть избран Бундестагом в случае принятия так называемого «конструктивного вотума недоверия».

При этом политолог Александр Рар уверен, что заменить Мерца против его воли практически невозможно, он должен сам подать в отставку.

«Такой вариант возможен, если ХДС решит, что надо сближаться с партией «Альтернатива для Германии». Мерц в таком случае уйдет. Также его можно сместить через вотум недоверия, но в таком случае нужно будет проводить внеочередные выборы, на которых та же АдГ может получить большинство», — пояснил он.

По мнению эксперта, в случае отставки Мерца на пост главы правительства Германии могут претендовать как минимум четыре кандидата.

«Хендрик Вюст — премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия, Даниэль Гюнтер — премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн, а также премьер Саксонии Михаэль Кречмер и, наконец, председатель правящей партии Йенс Шпан», — заявил Рар.

Он отметил, что первые два политика — сторонники либерализма и союза с «Зелеными». Кречмер выступает за нормализацию отношений с Россией, а Шпан — «первый политик из ХДС, который тихо склоняется к коалиции с АдГ».