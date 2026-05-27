Раскрыта «главная причина» резкого падения рейтинга Трампа

Рейтинг неодобрения президента США Дональда Трампа превысил 58%, достигнув 58,3%, что оказалось выше уровня после штурма Капитолия в январе 2021 года (57,6%), сообщает Bild со ссылкой на RealClearPolitics.

Уровень одобрения его работы, по усредненным данным 16 национальных опросов, упал до 39,8%. Главная причина — рост цен. После начала войны с Ираном 28 февраля и блокировки Ормузского пролива бензин в США подорожал примерно на 50%, а инфляция в апреле достигла 3,8% — максимума за три года. Обещания Трампа о «золотом веке для Америки» все сильнее расходятся с реальными ощущениями избирателей, отмечают аналитики.

Недовольство усиливают и скандалы вокруг проектов в Вашингтоне: нового бального зала в Белом доме (до 1 миллиарда долларов), триумфальной арки (100 миллионов) и фонда для сторонников MAGA (1,8 миллиарда).

Республиканцы предостерегают Трампа от поспешной сделки с Ираном

Проблемы Трампа бьют по Республиканской партии перед промежуточными выборами. Согласно усредненным данным опросов, за демократов готовы голосовать 48%, за республиканцев — только 41%.