Американцы не смогли ответить на простые вопросы об истории США

Телеканал Fox News провел опрос американцев на пляже в День поминовения (25 мая). Молодые жители США не смогли ответить на базовые вопросы по истории страны. Особенно плохо респонденты знали Вторую мировую войну.

Некоторые заявили, что бомбардировку Перл-Харбора устроили сами американцы, а не японцы. Противниками США в той войне опрошенные назвали Россию, Албанию и Вьетнам. Один из молодых людей после раздумья сказал: «Вторая мировая война… Так, Вьетнам!

Холодную войну участники опроса объяснили иначе: по их мнению, она получила такое название из-за того, что в тот период шел снег.

«Я играл в компьютерные игры под названием «Холодная война. Уж это-то я знаю наверняка, — заявил один из респондентов.

Некоторые также ошиблись в вопросе о войне за независимость США — респонденты назвали противником Францию вместо Великобритании. А День поминовения (память павших военнослужащих) кто-то принял за «день рождения страны.

Ранее сообщалось, что депутаты Европейского парламента (ЕП) не смогли найти местоположение Ирана на карте без названий стран. В эфире программы Quotidien несколько депутатов перепутали Исламскую Республику с Болгарией, Турцией, Афганистаном и Саудовской Аравией.