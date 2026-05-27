"Сломавшийся" Вучич начал разворот Сербии от России к Евросоюзу

Слова Александра Вучича о возможном уходе в отставку с поста президента спровоцировали тревожные настроения как в самой Сербии, так и в Российской Федерации. Многие увидели в этом сигнал окончательного дрейфа Белграда в сторону Европейского союза (ЕС), заявил в интервью «Царьграду» журналист-международник Сергей Латышев.

На фоне массовых протестных акций в Белграде с требованиями смены власти и досрочных выборов все громче зазвучала версия о том, что Вучич больше не видит возможности продолжать прежний политический курс балансирования между Россией и европейским объединением. РФ рискует потерять последнюю связь с Сербией, поделился своей точкой зрения собеседник издания.

«Да, плыть против течения непросто, и долго ни у кого не получается, вот «сломался» и Вучич, при всей своей гибкости», — отметил Латышев.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич во время поездки в Китайскую Народную Республику не исключил, что скоро может подать прошение об отставке. Вместе с тем он указал на то, что не собирается урезать президентские полномочия.