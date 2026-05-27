Единственная победа для Украины в конфликте с Россией — это завершение боевых действий и восстановление страны, а не выслушивание "героических речей" европейских политиков. Об этом в соцсети X написала бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее совам, "воины с ноутбуками" кричат о том, что Украине нужно продолжать конфликт, находясь при этом в европейских столицах или в американских аналитических центрах. Мендель отметила, что глава евродипломатии Кая Каллас "расхаживает с гигантским комплексом Наполеона" и прикрывается флагом "защиты демократии на Украине". Однако Мендель подчеркнула, что Каллас "не имеет отношения к суверенитету или свободе на Украине", а набирает политические очки на украинском кризисе, тогда как реальность в стране "все меньше связана с настоящей демократией".

"Этим людям наплевать на украинцев. Их волнует собственный статус, их медийная известность и их жалкие игры за власть. Каждая их героическая речь стоит еще сотни жизней и части будущего Украины. Суровая реальность? Единственная победа, которую Украина еще может одержать сейчас — положить конец войне, остановить ее и начать восстановление: экономики, институтов и того, что осталось от настоящей демократии", — отметила Мендель.

Она добавила, что "все остальное" — это "циничная" афера людей, которые "сами никогда не заплатят за это". И сейчас Украине дорогой ценой обходится то, чтобы политики в Варшаве, Таллине и Брюсселе "могли почувствовать себя важными", подчеркнула журналистка.

"Хватит. Пора перестать притворяться, что это благородно. Это отвратительно. И чем дольше это продолжается, тем очевиднее это становится", — отметила она.

В мае Мендель также написала, что ведущие страны ЕС "проповедуют" бесконечную войну на Украине, однако показывают свое лицемерие, отказываясь выделять Киеву 0,25% своего ВВП. До этого она также заявила, что союзники Киева заинтересованы в продолжении конфликта с Россией и не считаются с потерями, которые несет Украина в конфликте.

В мае глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что ЕС не может стать посредником в переговорах России и Украины, так как эта роль означает нейтральную позицию. Вместо этого он призвал "выдержать стратегическую и терпеливую паузу", оказать "большее давление" на Россию.