Эксперт оценил шансы сценариста «Симпсонов» стать президентом США

Сценарист мультсериала «Симпсоны» Дэн Грини намерен баллотироваться на пост президента США исключительно ради финансовой выгоды. Такое мнение высказал News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, у Грини нет никаких шансов выиграть выборы в 2028 году и стать новым президентом США, однако он может заработать деньги на «медийном хайпе».

«Конечно, он попытается создать шумиху и медийный хайп вокруг своей предвыборной кампании, а потом на этом заработать денег, как это часто происходит и практикуется в американской политике. Либо просто написать книгу мемуаров и, опять же, заработать на этом деньги», — пояснил Дудаков.

Напомним, что Грини является автором эпизода мультсериала «Барт в будущем», в котором фактически предсказал победу на выборах Дональда Трампа за 16 лет до того, как это стало реальностью.