Бункер Зеленского: названы координаты подземного центра принятия решений в Киеве

Бывшие депутаты Верховной Рады Спиридон Килинкаров и Владимир Олейник в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказали, где прячутся украинское руководство и командование ВСУ. По их словам, это подземные бункеры, построенные еще в СССР.

Килинкаров объяснил, что Украина как бывшая советская республика готовилась к возможному удару со стороны Запада. Поэтому там создали множество укрытий под землей, обеспечивающих безопасность. У президента Зеленского, по его словам, есть свой бункер, рассчитанный на то, чтобы выдержать даже ядерный удар.

Экс-нардеп уточнил, что военно-политическое руководство не сидит в зданиях с официальными вывесками. Заглубленных убежищ на территории страны очень много. Они есть даже у глав администраций, а Верховная Рада спроектирована с возможностью перехода в подземные зоны.

«Бункеры есть и в Кривом Роге, и во Львове, и в других городах», — добавил Килинкаров.

Владимир Олейник отметил, что точное расположение центров принятия решений является государственной тайной. Он сам, будучи первым заместителем главы комитета по правоохранительной деятельности, не знал этих координат.

«Я точно знаю об одном, где сам бывал. Это правительственный квартал, там, где находятся кабинет министров, парламент и офис Зеленского», — сообщил Олейник.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву может произойти в любой момент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».