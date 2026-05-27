В ООН впервые отреагировали на удары ВСУ по колледжу в Старобельске

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил атаку украинских военных на колледж в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР). Его слова приводит Reuters.

"Мы осуждаем нападение на учебное заведение", — сказал Гутерриш.

Он подчеркнул, что в ООН осуждают все нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, "где бы они ни происходили". По словам Гутерриша, сейчас как никогда важно избегать любой эскалации конфликта на Украине, чтобы не отсрочить еще больше поиск мирного пути и не продлить страдания людей. На этом фоне Гутерриш заявил, что глубоко обеспокоен планами России нанести удары возмездия по Киеву.

В Reuters обратили внимание, что в ООН отреагировали на террористическую атаку ВСУ в Старобельске только после того, как Россия анонсировала удары возмездия по Украине.

В ночь на 22 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. В Кремле назвали эту атаку "чудовищной". Правозащитники призвали ООН признать удар ВСУ по общежитию военным преступлением. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.

25 мая в МИД РФ заявили, что российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве в ответ на удар ВСУ по колледжу в Старобельске.