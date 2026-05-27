Законодательный орган нового созыва большинством голосов прекратил процесс отказа от юрисдикции судебной инстанции, который ранее запустило правительство Виктора Орбана.

Депутаты официально отменили процедуру выхода из Международного уголовного суда, передает ТАСС.

Соответствующее решение принял парламент нового созыва.

Ранее процесс разрыва отношений с инстанцией инициировал прошлый кабинет министров под руководством Виктора Орбана.

Заседание транслировали в прямом эфире национальные телекомпании.

«В поддержку соответствующего законопроекта проголосовали 133 депутата, против – 37, воздержались пятеро», – объявила спикер парламента Агнеш Форстхоффер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе государства из Международного уголовного суда.

В апреле текущего года лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр допустил арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае визита в Будапешт.

Несколькими днями ранее новое правительство страны отказалось от планов по выходу из-под юрисдикции данной инстанции.