Полицейскую в США понизили в должности за избиение школьника

В Калифорнии требуют уволить полицейскую после публикации видео с избиением школьника, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в средней школе Фэрфилда 20 мая. На кадрах с нагрудной камеры видно, как офицер Бьянка Камачо удерживает 16-летнего Мориса Уильямса на земле и несколько раз бьет его открытой ладонью по лицу, пытаясь надеть наручники.

Полиция заявила, что Камачо прибыла на помощь школьному офицеру после массовой драки между учениками. По версии правоохранителей, подросток сопротивлялся задержанию и прятал руки под собой, из-за чего офицер применила так называемые "отвлекающие удары".

После публикации видео в соцсетях началась волна критики. Многие жители города требуют немедленного увольнения полицейской, называя ее действия жестокими и недопустимыми.

Семья подростка сообщила, что после инцидента у него появились головные боли и головокружение. Власти города начали независимое расследование, а Камачо временно перевели на административную должность.

Ситуация получила еще больший резонанс после того, как выяснилось, что год назад офицера уже обвиняли в чрезмерном применении силы при задержании 18-летней девушки. Тогда на видео также попало, как Камачо вытаскивает девушку из машины, удерживая ее за волосы.