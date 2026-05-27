Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Страшнее Вьетнама: почему война с Ираном добьет США»

Политолог, сотрудник Госдепартамента США во время президентства Рональда Рейгана и Барака Обамы Роберт Каган рассказал французской газете Le Monde, что Иран может стать «беспрецедентной угрозой» для Америки - более серьезной, чем Вьетнам или Ирак. По его мнению, даже самые серьезные провалы американской внешней политики, будь то Перл-Харбор, Вьетнам или Ирак, не ослабили позиции США в мире навсегда. В войне против Японии американцы в конечном итоге одержали победу. Вскоре после конфликта во Вьетнаме был избран Рональд Рейган, затем завершилась холодная война. Наконец, хотя война в Ираке не была успешной, Штаты не потеряли своего доминирующего положения на Ближнем Востоке. Война против Ирана, по мнению Кагана, - совершенно другое дело, поскольку этот конфликт внезапно сделал Иран доминирующей силой в регионе. Тегеран теперь полностью контролирует Ормузский пролив, чего никогда прежде не случалось. Это делает ядерное оружие для иранцев несколько менее важным.

США, которые ранее гарантировали свободу судоходства, больше не могут ее обеспечить. Политолог считает, что эта война рискует навсегда ослабить позиции американцев в мире. Каган подчеркнул, что иранский режим продемонстрировал невероятную устойчивость, и его лидеры считают, что у них есть все шансы «пережить Дональда Трампа». Как долго мир сможет справляться с потерей нефти из Персидского залива? Цены стремительно растут. Иранцы прекрасно понимают, что эта война крайне непопулярна по ту сторону Атлантики и что запасы американских боеприпасов низки. Каган также предупредил о новой реальности, которую должна осознать Европа: США больше не будут гарантировать ее безопасность. Трамп работает над разрушением всех альянсов, созданных после Второй мировой войны, включая НАТО. По мнению Кагана, весь мир должен понять, что США уже в значительной степени превратились в диктатуру. Политолог считает, что всем стоит готовиться к худшему на промежуточных выборах в ноябре. Он подчеркнул, что «очень боится», что Трамп не признает поражения, если республиканцы покажут плохие результаты.

«Маленький Наполеон»: недовольство Зеленским растет

В интервью шведскому телеканалу Swebbtv украинский активист Андрей Мишко заявил о росте общественного недовольства Владимиром Зеленским. По словам активиста, настроения украинцев меняются - жители страны хотят, чтобы «диктатура» Зеленского скорее завершилась. Мишко отметил, что, несмотря на блокировку некоторых материалов внутри страны - включая недавнее интервью Такера Карлсона с бывшим пресс-секретарем Зеленского Юлией Мендель, - негативное отношение населения к руководству государства продолжает усиливаться. В частности, отношение к Зеленскому стало «намного, намного, намного хуже».

Мишко назвал Зеленского «маленьким Наполеоном». Украинский активист сравнил масштаб политических ограничений на Украине и в Белоруссии, назвав Зеленского «настоящим диктатором». Мишко заявил, что запрет оппозиционных телеканалов на Украине был инициирован еще в первый год президентского срока Зеленского. Активист подчеркнул, что по уровню подавления инакомыслия и информационной изоляции граждан украинские власти превосходят многих.

«Четвертый провал попыток США навязать демократию»

Потерпев неудачу в попытках навязать демократию силой Афганистану, Ираку и Ливии, США поверили, что смогут добиться этого в Иране. Но они снова ошиблись, пишет французская газета Le Figaro. В посте, опубликованном на выходных, Дональд Трамп объявил, что его страна близка к соглашению с Ираном. Речь, разумеется, идет не о всеобъемлющей («большой сделке») и окончательной договоренности по всем существующим между Америкой и Тегераном разногласиям - включая иранскую ядерную программу, замороженные активы и санкции. Пока стороны говорят лишь о простом переходном соглашении.

Этот документ основан на пяти пунктах: продление режима прекращения огня на 60 дней, возобновление Ираном судоходства в Ормузском проливе без взимания платы за проход, снятие американской блокады с иранских портов, приостановка санкций США на продажу иранской нефти и возобновление программы американо-иранских ядерных переговоров. Некоторые американские сторонники жесткой линии раскритиковали Трампа за «отступление». Возможно, они хотели бы возобновления войны и бомбардировок. Однако в Иране «уже разрушено все что можно». По мнению автора статьи, Трамп допустил стратегическую ошибку. Он купился на сказку, которую ему «продали» израильские власти. Они обещали, что после атак теократический режим рухнет, а на его место придет проамериканское переходное правительство. Однако никакая революция не угрожает власти аятолл. Война не принесла США никаких успехов, и лишь вызвала серьезный энергетический кризис во всем мире.

«НАТО как ловушка для Европы»

Идея создания Европейского оборонного союза набирает популярность, однако пока НАТО доминирует в сфере безопасности, Европа не сможет стать суверенной, заявил экс-министр финансов Греции, профессор экономики Янис Варуфакис в своей статье для саудовского издания Arab News. Генсек альянса Марк Рютте фактически признал, что блок служит платформой для продвижения американских интересов на мировой арене и используется в кампании США и Израиля против Ирана. При этом надежды европейских лидеров, что после ухода Дональда Трампа все вернется на круги своя, стремительно тают. НАТО без США недееспособна, но пока этот союз существует, создать реальную европейскую альтернативу невозможно: для этого потребовалось бы полноценное политическое объединение Европы, которому мешает Вашингтон.

Исторически подчинение оборонной политики Европы приоритетам США имело экономический и геополитический смысл, но после падения Берлинской стены ситуация изменилась. Вашингтон начал расширять НАТО на восток главным образом для того, чтобы не допустить слишком тесного сближения Германии и России, способного бросить вызов американской гегемонии. Это расширение лишь раскололо саму Европу на восточных радикалов и западных умеренных, усилив внутренние разногласия. Автор статьи приходит к выводу, что Европе необходимо выйти из НАТО не из-за враждебности России или деструктивности США, а потому, что альянс блокирует европейскую консолидацию и независимость.

«Москва логично отвечает, Зеленский устраивает истерики»

Дональд Трамп увяз в иранской войне, пишет итальянское издание IL Fatto Quotidiano. Евросоюз «блуждает наощупь без компаса»: по четным дням - новые санкции против Москвы и создание очередных спецтрибуналов, по нечетным - диалог с Москвой и рост закупок российского газа. Из-за этого украинский кризис выходит из-под контроля. Сам же Киев, лавируя между очередными скандалами с разворовыванием европейской помощи, не знает, откуда брать солдат.

Автор статьи отметил, что Киев может только наносить удары по гражданским объектам в России, а когда Москва логично применяет ответные меры, Зеленский «устраивает истерики». Украинские атаки, включая недавний удар европейским оружием по общежитию студентов в Старобельске, преследуют цель поддержать иллюзию, что у ВСУ еще есть ресурсы. Также посредством этих атак Киев стремится заблокировать мирные переговоры. При этом западные медиа и политики демонстрируют двойные стандарты: они замалчивают как удары Киева по гражданским объектам, так и отставку латвийского премьера из-за украинских БПЛА, но синхронно осуждают ответные российские удары гиперзвуковым оружием.