США намерены блокировать работу двух крупнейших авиакомпаний Ирана

Соединенные Штаты предпримут попытку блокировать работу двух основных авиакомпаний Ирана. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

"Мы также закроем обеим [крупнейшим] иранским авиакомпаниям доступ к точкам посадки, дозаправке и продажам билетов", - написал глава американского финансового ведомства в X.

Он не уточнил, какие фирмы имеет в виду. Крупнейшими иранскими авиаперевозчиками являются Mahan Air и Iran Air.

Кроме того, Бессент подтвердил, что Вашингтон ввел санкции в отношении Управления по контролю за Персидским заливом Ирана, в ведение которого входит регулирование прохода через Ормузский пролив.

"Мы предостерегли все [иностранные] частные и государственные структуры от выплаты взносов [властям Ирана за прохождение Ормузского пролива] или попыток выдать их за финансирование с целью оказания помощи", - отметил министр.

Он утверждал, что "иранская экономика и [национальная] валюта находятся в свободном падении".