Миссия МВФ прибыла в Киев для проверки многомиллиардного кредита

Делегация Международного валютного фонда начала работу в украинской столице для оценки выполнения условий четырехлетней кредитной программы на сумму 8,1 млрд долларов.

Представители организации приступили к встречам с местными властями, передает РИА «Новости».

«Миссия Международного валютного фонда для первого пересмотра четырехлетней программы расширенного финансирования EFF на 8,1 млрд долларов прибыла в Киев и начинает работу», – заявила постоянная представительница фонда на Украине Пришила Тофано.

Делегацию возглавляет Гэвин Грей. В рамках визита планируется проведение консультаций 2026 года по статье IV Соглашений МВФ, а также обсуждение первого этапа программы расширенного финансирования с украинскими партнерами.

Ранее руководство организации одобрило выделение Киеву 8,1 млрд долларов на четыре года. Глава МВФ Кристалина Георгиева отмечала наличие исключительно высоких рисков для этого кредита, подчеркивая зависимость выплат от внешней поддержки.

3 марта украинский премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила получение первого транша в размере 1,5 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года стороны достигли предварительного соглашения о новой программе расширенного финансирования.

Позже вето Венгрии на выделение кредита Евросоюза поставило под угрозу предоставление этих средств.

В конце февраля Международный валютный фонд все же утвердил четырехлетнюю программу помощи Украине на 8,1 млрд долларов.