В желудке медведя нашли останки пенсионера

В японской префектуре Ямагата в желудке медведя нашли останки 78-летнего мужчины, который ушел в лес собирать грибы. Об этом сообщает Inquirer.

Тело обнаружили 5 мая. Голова и туловище пенсионера были сильно повреждены когтями и зубами. Охотники нашли хищника неподалеку и выстрелили в него из ружья. При вскрытии в желудке медведя нашли фрагменты тела.

Правоохранители призывают местных жителей воздержаться от походов в лес в одиночку. Имя жертвы не разглашается по просьбе родственников.

Ранее сообщалось, что в горном массиве Витоша бурая медведица растерзала человека. Это первое смертельное нападение медведя в Болгарии за 16 лет.