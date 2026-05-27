МИД Литвы выразил России протест из-за возможности удара по Киеву

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы выразило протест России из-за возможности нанесения удара по Киеву. Об этом сообщает LRT.

«МИД Литвы во вторник вызвало представителя посольства России и заявило ему решительный протест в связи с угрозами России нанести массированные удары по Киеву», — указано в сообщении.

В ноте протеста республика заявила, что отвергает угрозы применить силу против Украины.

МИД России 25 мая анонсировало нанесение системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, а также по центрам принятия решений и командным пунктам.