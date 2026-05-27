В Иране заявили о продолжении непрямых контактов Тегерана с Вашингтоном

Непрямые контакты между иранской и американской сторонами продолжаются. Об этом заявил ТАСС заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери на полях I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза РФ.

"Что касается непрямых контактов с американцами, то, да, они продолжаются", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

I Международный форум по безопасности под эгидой Совбеза РФ проходит с 26 по 29 мая в Московской области. ТАСС - информационный партнер форума.