Британия и Польша подпишут договор об обороне и безопасности
Власти Британии и Польши подпишут соглашение об обороне и безопасности.
Об этом уведомила пресс-служба британского правительства.
Подписание состоится на встрече премьеров Кира Стармера и Дональда Туска 27 мая.
Предполагается, что страны будут сотрудничать при защите границ Британии, в противодействии организованной преступности, укреплении коллективной обороны.
Также Британия и Польша будут развивать использование БПЛА-систем для защиты восточной границы НАТО.
Ранее Туск заявил, что Польша не примет выводимых из Европы военных США.
В Польше сообщили об амбициозных планах создать самую большую армию в Европе — по словам главы Минобороны Владислава Косиняк-Камыша, целью является 500 тыс. военнослужащих, включая 200 тыс. резервистов.