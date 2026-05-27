Британия и Польша подпишут договор об обороне и безопасности

Власти Британии и Польши подпишут соглашение об обороне и безопасности.

Об этом уведомила пресс-служба британского правительства.

Подписание состоится на встрече премьеров Кира Стармера и Дональда Туска 27 мая.

Предполагается, что страны будут сотрудничать при защите границ Британии, в противодействии организованной преступности, укреплении коллективной обороны.

Также Британия и Польша будут развивать использование БПЛА-систем для защиты восточной границы НАТО.

Ранее Туск заявил, что Польша не примет выводимых из Европы военных США.

В Польше сообщили об амбициозных планах создать самую большую армию в Европе — по словам главы Минобороны Владислава Косиняк-Камыша, целью является 500 тыс. военнослужащих, включая 200 тыс. резервистов.