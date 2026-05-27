Премьер соседней с Россией страны заговорила об отставке

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заговорила о своей отставке на фоне утечки данных из Центра регистров. Ее слова передает LRT.

«Мы все понимаем, что ситуация очень серьёзная», — заявила премьер, добавив, что ее отставка стала бы «лучшим подарком» врагам республики.

Отмечается, что в связи с утечкой сотен тысяч данных из Центра регистров, Ругинене в среду встречалась с министром экономики Эдвинасом Грикшасом, министром внутренних дел Владиславом Кондратовичем и министром обороны Робертасом Каунасом.

