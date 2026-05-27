Президент России Владимир Путин после визита в Китай сделал заявление по Тайваню, которое вызвало резонанс в китайских СМИ. Об этом пишет издание Baidu.

В публикации говорится, что после переговоров России и Китая стороны приняли совместное заявление, в котором Москва подтвердила приверженность принципу «одного Китая» и заявила, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, пишет АБН24.

Кроме того, Россия выступила против независимости Тайваня «в любой форме» и поддержала действия китайских властей по защите суверенитета страны.

Авторы Baidu отметили, что подобная формулировка, по их мнению, стала особенно важной на фоне ситуации вокруг Тайваня и отношений Китая с США.

В статье утверждается, что многие государства признают принцип «одного Китая», однако российская сторона дополнительно отдельно выступила против любых форм независимости Тайваня.

Китайские журналисты считают, что такая позиция Москвы создает дополнительные сложности для США, которые продолжают поддерживать Тайвань.

В публикации также упоминается, что президент США Дональд Трамп ранее заявлял о готовности обсуждать с тайваньской стороной поставки вооружений. Речь, как утверждается, идет о возможной сделке на 14 млрд долларов.

На этом фоне в Baidu заявили, что Россия фактически продемонстрировала политическую поддержку Пекина по тайваньскому вопросу.