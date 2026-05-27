Европейские страны Европы не осознают серьезность предупреждения МИД РФ, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.

Россияне четко дают понять, что готовятся к эскалации после недавних событий, поделился своей точкой зрения он.

«Европейцы не понимают, как происходит эскалация, и продолжают вести себя так, будто война — это повод для игры на публику», - отметил эксперт.

По мнению Пилкингтона, ситуация может стремительно ухудшиться.

Ранее представитель внешнеполитической службы Европейского союза Анита Хиппер заявила, что ЕС отказался эвакуировать своих дипломатических работников из Киева после предупреждения Москвы о нанесении ударов по центрам принятия решений в украинской столице. Более того, она указала на то, что европейское объединение собирается увеличить военную поддержку бывшей советской республики.

На Западе сделали экстренное заявление об ударах России

В понедельник Министерство иностранных дел России заявило, что атака вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске в Луганской Народной Республике переполнила чашу терпения, в связи с чем армия РФ приступает к нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая дипломатов, покинуть украинскую столицу в максимально сжатые сроки.