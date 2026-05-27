Преступная политика киевского режима и так называемый европейский путь привели Украину к вымиранию, и она исчезнет в итоге и в культурном, и в политическом смыслах. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Европейский путь" привел украинский народ к вымиранию и смене этнической принадлежности населения", - подчеркнул он.

В своей авторской статье, размещенной на сайте движения, он обратил внимание на слова главы офиса миграционной политики, который заявил, что в будущем украинцы могут стать "в какой-то степени смесью индуса, бангладешца и так далее" из-за миграционных процессов. То есть, продолжил политик, сохранение украинской идентичности и культуры чиновника совсем не интересует; по его мнению, главное, чтобы приезжающие на Украину люди платили налоги и становились частью "политической нации".

По его словам, украинская политическая нация теперь - это не этнические украинцы, как того требовали украинские нацисты, которых чествуют нынешние власти, "а все, кто подчиняется Зеленскому и платит налоги его коррупционной власти".