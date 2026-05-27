Американский ветеран и политический комментатор Стивен Кун заявил, что украинские чиновники заказывают суперъяхты вместо снаряжения для солдат. Об этом он рассказал в соцсети X, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Кун заявил, что недавно говорил по телефону с производителем суперъяхт. По словам этого человека, заказы на яхты для украинских чиновников и их семей «расписаны на следующие четыре года».

«Суперъяхты на сотни миллионов долларов, и все [заказчики - прим. ред.] из одной страны. Тем временем западные налогоплательщики в Канаде, Великобритании, Европе, Америке и Австралии финансируют это», - подчеркнул Кун.

Он добавил, что на Украине отлавливают людей на улице для мобилизации, пока украинские чиновники ждут строительства своих роскошных яхт.

«Это самая большая операция по отмыванию денег в современной истории», - подчеркнул Кун.

Ранее внутренний аудиторский отчет закрытого Агентства США по международному развитию (USAID) вызвал широкий резонанс: в нем говорилось о серьезных нарушениях в распределении и контроле за использованием примерно 26 миллиардов долларов помощи Украине.

Основная критика была сосредоточена на ненадлежащем мониторинге использования денег. По словам заместителя генерального инспектора Адама Каплана, многочисленные отчеты от подрядчиков были либо предоставлены с опозданием, либо не были предоставлены вовсе.

Внутреннее расследование показало, что большинство проверок проводилось дистанционно - отчасти из-за сложной ситуации с безопасностью на Украине. Выездные проверки в стране были возможны лишь в ограниченной степени. В результате часто оставалось неясным, как именно использовались выделенные средства.