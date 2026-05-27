Предупреждение МИД РФ о продолжении ударов возмездия по Киеву не стоит воспринимать как ультиматум, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

«Это не ультиматум, а декларация о намерениях», — поделился своей точкой зрения он.

Аналитик отметил, что все адресаты этого заявления должны отнестись к нему со всей ответственностью, а также отдавать себе отчет в том, что теперь реакция российской стороны на теракты вооруженных сил Украины будет намного более серьезной.

В понедельник Министерство иностранных дел России заявило, что атака вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске в Луганской Народной Республике переполнила чашу терпения, в связи с чем армия РФ приступает к нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве.

Российское внешнеполитическое ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая дипломатов, покинуть украинскую столицу в максимально сжатые сроки.