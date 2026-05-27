США составили новый список целей в Иране

Пентагон разработал список дополнительных целей в Иране на случай, если президент США Дональд Трамп примет решение о возобновлении ударов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, эти цели представляют более сложную задачу для ударов, поскольку их трудно обнаружить.

Ранее Военно-морские силы США снова начали сопровождать суда при прохождении через Ормузский пролив. В ближайшие дни они намерены обеспечить проход через пролив примерно десяти судов.