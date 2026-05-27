Канада закрыла границы для иностранцев из-за опасной эпидемии

Канадское правительство объявило о введении временных пограничных ограничений для жителей стран, в которых зафиксирован высокий уровень угрозы распространения лихорадки Эбола. Соответствующее решение было принято 26 мая на фоне стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации в Центральной Африке. Согласно официальному сообщению, действие иммиграционных документов для граждан Демократической Республики Конго, Уганды и Южного Судана будет заморожено на 90 дней, начиная с 23:59 по восточному времени 27 мая.

Ограничения распространяются даже на тех, кто уже получил ранее утверждённые временные или постоянные визы, а также на обладателей электронных разрешений на поездку. На этот же период приостанавливается обработка новых заявлений от жителей перечисленных стран. Как пояснили представители Иммиграционной службы Канады (IRCC), речь идёт именно о «паузе», а не о полном запрете на иммиграцию. Документы заявителей, уже находящихся в стране, продолжат рассматривать в обычном режиме. Это коснётся всех типов разрешений: от туристических виз до разрешений на учёбу и работу, передает агентство РИА Новости.

Дополнительный пакет мер вступает в силу 30 мая и будет действовать до 29 августа. Всем канадским гражданам, постоянным резидентам и иностранцам, посещавшим районы с эпидемией в течение последних 21 дня, придётся пройти 21-дневный карантин. Путешественники без симптомов инфекции обязаны будут предоставить план самоизоляции. Те, у кого медики выявят признаки заболевания, будут немедленно госпитализированы для дальнейшего обследования.

В канадском Минздраве подчеркнули, что риск завоза лихорадки в страну остаётся низким. Ни одного случая Эболы в Северной Америке до сих пор зарегистрировано не было. Тем не менее, учитывая серьёзность заболевания и предстоящий чемпионат мира по футболу, было решено действовать на опережение. Решение Канады было принято спустя несколько дней после того, как США ввели аналогичный запрет на въезд для законных постоянных жителей, посещавших три африканские страны за последние 21 день.

С конца мая ДРК переживает 17-ю по счёту вспышку Эболы с момента открытия вируса, а ВОЗ официально признала ситуацию чрезвычайной в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. По последним данным, общее число заболевших уже превысило 900 человек при 220 вероятных летальных исходах, причём реальные масштабы эпидемии могут быть значительно выше. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что ситуация будет ухудшаться, прежде чем начнёт налаживаться. Распространение инфекции осложняется вооружёнными конфликтами в приграничных районах, где действуют около сотни вооружённых группировок и по-прежнему высок уровень недоверия местного населения к медикам.