Россия сейчас не собирается проводить крупной военной операции против стран НАТО. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, заявление которого опубликовано на странице Министерства иностранных дел Польши в соцсети X.

При этом глава польского МИД отметил, что намерения президента России Владимира Путина якобы серьезнее, чем ожидала Западная Европа, и поэтому никто не будет их недооценивать.

"Если бы Россия к этому готовилась, мы бы это увидели — у нас есть спутниковая разведка. Мы видели концентрацию ста тысяч солдат вокруг Украины, которая нарастала месяцами. Россия способна на диверсионные атаки или провокации, которые ниже уровня настоящего вторжения. К таким действиям НАТО также должно быть готово", — отметил он.

В мае польский генерал Михал Стшелецкий также сказал, что текущие отношения России и ЕС напоминают "раннюю фазу кризиса", в которой Москва якобы "проверяет реакцию" европейцев. При этом в апрельском интервью газете Financial Times премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы намерена атаковать страны НАТО "в ближайшие месяцы".

В Литве заявили о «новой реальности» из-за БПЛА

В мае Туск также отметил, что рост инцидентов с беспилотниками в странах Прибалтики делает угрозу войны в Европе реальной.

24 апреля пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков объяснил враждебность Европы к России тем, что ЕС хочет компенсировать "эрозию" в НАТО.