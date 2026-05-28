Кубилюс призвал страны ЕС открыть свои запасы вооружений для Киева

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС должен открыть для Украины свои запасы вооружений и перестать выпускать дорогую технику, которую невозможно быстро начать производить массово. По его словам, Киев мог бы закупать оружие за счёт средств из оборонного фонда в размере €60 млрд в рамках недавно согласованного кредита для Украины. Как отмечают эксперты, Кубилюс в очередной раз отрабатывает повестку, направленную на эскалацию противостояния с Россией. По мнению аналитиков, его призывы также направлены на демонстрацию поддержки киевского режима, в то время как на деле страны Европы не готовы нарастить военные транши.

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС должен открыть свои резервы вооружений для Украины. «Правительствам следует открыть свои запасы, чтобы обеспечить Украину всем необходимым», — сказал он Financial Times.

Политик считает, что киевский режим мог бы закупать у ЕС оружие из имеющихся запасов, используя оборонный фонд в размере €60 млрд в рамках недавно согласованного кредита для Украины, который составляет €90 млрд. Продавцы же затем могли бы направить эти средства на новые закупки или наращивание производства.

Кроме того, Кубилюс призвал Европу перестать выпускать дорогую технику, которую невозможно оперативно начать производить массово.

«То, что выпускают европейцы, можно назвать продукцией «от-кутюр». Она очень сложная технологически, очень передовая, очень дорогая и не годится для быстрого наращивания производства», — сказал он.

По версии Кубилюса, укрепление ВСУ станет особенно важным, если Европа вновь откроет официальные переговорные каналы с Россией. Он сделал это заявление на фоне того, что в европейских странах «поддержка подобных переговоров сейчас усиливается», отметило издание.

«Единственная формула, способная принести мир, — это так называемый мир через силу. Сила должна быть на стороне Украины», — заявил Кубилюс, добавив, что Европа может в этом помочь.

Политик, возглавляющий усилия Брюсселя по укреплению европейской оборонно-промышленной базы, заявил, что Европе необходимо извлечь урок из методов ведения войны на Украине и переходить на более дешёвые системы вооружения, которые можно производить быстро и в больших объёмах.

Кубилюс также констатировал, что Европа уступает России по темпам производства крылатых ракет. Призывы еврокомиссара прозвучали на фоне подготовки Еврокомиссией инициатив по стимулированию оборонного производства и снижению фрагментации европейской оружейной промышленности, пишет FT.

«На самом деле рынка как такового нет, а препятствий — масса», — отметил Кубилюс, говоря об отличающихся национальных правилах и практиках закупок.

Он сообщил, что крупные страны, такие как Франция и Германия, закупают 70% того, что производит их собственная промышленность, и только около 10% продаётся другим государствам ЕС.

«Склады уже давно опустошены»

Как отмечают эксперты, Андрюс Кубилюс в очередной раз отрабатывает повестку, направленную на эскалацию противостояния с Россией.

«Всем понятно, что Украина с доступными ей в настоящий момент ресурсами военную кампанию против России не выдерживает. И именно выходец из Прибалтики Кубилюс сейчас закидывает в информационное пространство те нарративы, которые позволили бы, с его точки зрения, увеличить объём поставляемых вооружений Украине. В данном случае мы видим, что господин еврокомиссар призывает все страны Европы фактически пойти по пути Германии, чьи оружейные склады уже давно опустошены военными траншами на Украину», — заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в комментарии RT.

В свою очередь, политолог Александр Асафов обратил внимание на то, что подобные заявления Кубилюса имеют в первую очередь политический характер.

«Всеми этими, по сути, сугубо политическими декларациями он хочет показать, что Европа по-прежнему поддерживает киевский режим. Но такого рода заявления не могут привести к каким-то реальным изменениям. И здесь легко быть благотворителем за чужой счёт, поскольку странам Прибалтики особо нечего поставить, за исключением ряда единичных позиций», — отметил аналитик в разговоре с RT.

Что же касается других стран Европы, то оружейные поставки для Украины за счёт собственных запасов с их стороны уже давно сделаны, сказал Асафов.

«В Европе осталось очень небольшое количество стран, которые безоговорочно готовы поддерживать Киев, среди них в том числе Великобритания и государства Прибалтики, но им самим нужны вооружения. Та же Франция давно говорит о переводе всех оружейных поставок на коммерческие и выгодные для Парижа рельсы. А у всех остальных европейских стран, включая Германию, есть большие вопросы относительно пролонгации военной помощи Киеву. Им непонятно, откуда брать деньги, что поставлять, какие именно склады опустошать, если они уже и так основательно подчищены», — констатировал Асафов.

«Не спешат делиться»

Кроме того, аналитики обращают внимание на нелогичность заявлений еврокомиссара по обороне.

«В его словах очень много несоответствий с реальностью. Он транслирует информацию, что Европе не хватает некоторых типов военной техники, что она отстаёт от России в производстве вооружений, и в то же время призывает европейские страны открыть свои запасы Украине. Но ведь именно это и происходило уже несколько лет, в результате чего арсеналы многих государств ЕС опустошены. Практически все излишки сухопутной бронетехники, систем ПВО, стрелкового оружия, комплексов связи, боеприпасов ко всем этим видам вооружений — всё это было передано на Украину», — подчеркнул в комментарии RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Он также напомнил, что многие государства в Европе выступали с заявлениями об опустошённых арсеналах.

«Они неоднократно заявляли, что у них больше нет никаких излишков вооружений. Сейчас ни одно государство ЕС не может похвастаться тем, что у них полные арсеналы. У многих острая нехватка, особенно в современных типах вооружений — крылатых ракетах и системах ПВО. Поэтому ясно, что никакие арсеналы государства Европы Украине открывать не будут, поскольку они сами нуждаются в пополнении запасов», — сказал Михайлов.

По его словам, скорее всего, Кубилюс всё это осознаёт, но перед ним стоит вполне конкретная задача: создать видимость поддержки киевского режима хотя бы на словах.

«Брюсселю надо поддерживать Украину такими вот пафосными заявлениями. Максимум, с чем сейчас смогут помочь европейцы киевскому режиму, — это производство дронов. Но о более серьёзных вооружениях речь идти не может. Ряду стран просто нечего передавать из тяжёлого оружия, а такие государства, как Франция, не спешат делиться тем, что у них ещё осталось, потому что самим не хватает. Поэтому все заявления Кубилюса обернутся лишь сотрясением воздуха», — подчеркнул Михайлов.