В Литве заявили о «новой реальности» из-за БПЛА

Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас заявил о том, что страна столкнулась с новой реальностью и должна быть готова к повторению инцидентов с украинскими БПЛА. Его слова приводит РИА Новости.

«Это новая реальность того, с чем сталкиваются балтийские страны», — пояснил министр.

Робертас Каунас призвал учитывать непростую обстановку в регионе, а также «адаптироваться», так как высока вероятность повторения инцидентов с дронами.

Напомним, что ранее силовые ведомства стран Балтии зафиксировали в воздушном пространстве украинские дроны. При этом в Литве был найден беспилотник, на борту которого находились взрывчатые вещества. А в Латвии сразу два украинских дрона рухнули на нефтебазу в городе Резекне.