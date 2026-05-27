Раскрыты детали новой европейской стратегии безопасности

Евросоюз готовит расширение роли разведывательного и ситуационного центра ЕС (INTCEN) в рамках новой стратегии безопасности. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, внешнеполитическая служба ЕС предлагает предоставить INTCEN собственную IT-инфраструктуру и кадровое подразделение, чтобы усилить его позиции как канала обмена секретной информацией между странами и институтами ЕС.

Politico отмечает, что центр не занимается самостоятельным сбором разведданных, а анализирует информацию, которую добровольно передают государства Евросоюза.

Как пишет газета, расширение функций INTCEN обсуждается в рамках новой европейской стратегии безопасности, публикация которой ожидается летом. Документ будет включать оценку угроз и предложения по укреплению безопасности ЕС.

Ранее попытка главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен создать собственную структуру по сбору разведданных столкнулась с сопротивлением ряда стран ЕС и была свернута, напоминает издание.