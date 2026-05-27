В Венгрии проведут расследование деятельности правительства Орбана

Парламент Венгрии нового созыва решил создать пять комиссий для расследования возможных нарушений со стороны бывшего правительства Виктора Орбана. Решение приняли большинством голосов без обсуждения на заседании парламента.

С инициативой выступила партия «Тиса», победившая на выборах 12 апреля. Новое правительство возглавил Петер Мадьяр. Партия получила более двух третей мест в парламенте, что позволяет ей самостоятельно принимать практически любые решения.

Как сообщила спикер парламента Агнеш Форстхоффер, каждая комиссия будет состоять из шести депутатов от «Тисы» и оппозиции.

Комиссии займутся проверкой работы предыдущих властей в разных сферах. В частности, речь идет о деятельности спецслужб, приватизации государственной собственности и работе бывшего руководства Национального банка Венгрии. Его подозревают в нецелевом расходовании средств через связанные фонды и инвестиционные структуры.

Отдельная комиссия изучит обстоятельства помилования человека, причастного к преступлению на почве педофилии. Решение о помиловании в 2024 году привело к отставке президента Венгрии Каталин Новак и министра юстиции Юдит Варги, которая ранее была женой Мадьяра.

Новые власти пытаются выяснить, могло ли это помилование произойти без ведома окружения Орбана. Еще одна комиссия займется расследованием того, что власти назвали «системным кризисом в сфере защиты детей».

Во время предвыборной кампании партия «Тиса» обещала бороться с коррупцией, вернуть государству похищенные активы и наказать виновных в присвоении бюджетных средств. При этом Мадьяр заявлял, что не собирается устраивать «охоту на ведьм».

Однако представители партии ФИДЕС, которую возглавляет Виктор Орбан, обвинили новое руководство страны в попытке расправиться с политическими противниками. В партии заявили, что власти вместо выполнения предвыборных обещаний занимаются политическим преследованием оппозиции.

Ряд экспертов считает, что команда Мадьяра пытается ослабить или полностью вытеснить партию Орбана из венгерской политики.