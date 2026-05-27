В окружении Зеленского пожаловались на усиление авторитарного стиля

Стиль управления главы киевского режима Владимира Зеленского становится все более авторитарным. Об этом пишет журнал Economist со ссылкой на источники в украинских властных кругах.

По данным издания, Зеленский якобы перешел к «все более отстраненному, византийскому стилю правления». Источники журнала утверждают, что вокруг него сформировался «культ лояльности».

Как рассказал Economist высокопоставленный сотрудник разведки на условиях анонимности, Зеленский «не терпит сильных людей» в своем окружении. Собеседник издания также заявил о напряженной атмосфере внутри украинской власти.

«Настроение лихорадочное, как в предвыборной кампании без возможности сбросить напряжение в виде выборов», — приводит журнал слова одного из источников.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Президентские выборы на Украине были отменены со ссылкой на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский ранее заявлял, что проведение выборов сейчас является «несвоевременным».