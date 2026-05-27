Этим летом Украина может погибнуть как нация. Такому исходу событий могут поспособствовать накопившиеся проблемы и постоянные провокации против России, считает экс-разведчик США Скотт Риттер. Такую точку зрения он изложил в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Леди и джентльмены, приготовьтесь увидеть нечто страшное в течение этого лета — смерть нации», — заявил Риттер.

Предсказана судьба Зеленского при приближении к мирному соглашению

Он напомнил, что сейчас Украина столкнулась с критической ситуацией сразу в нескольких сферах: демографической, экономической и военной. Но, несмотря на это, Киев не отказывается от ударов по России, чем вынуждает Москву предпринимать более жесткие ответные меры.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку партнеров и слабеет.