Пушков объяснил, за что борется Украина

Председатель комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Украина борется не за суверенитет, как это пытаются представить западные страны. По его словам, Киев борется за то, чтобы стать частью Запада и ее ударным плацдармом против России, сообщает РИА Новости.

"То, что делает сейчас Украина, изображается как ее борьба за независимость. Какая независимость? Это переход Украины в не просто сферу влияния, а в сферу господства Запада", - сказал Пушков.

Сенатор отметил, что говорить о каком-то суверенитете Украины сейчас, когда примерно 60% ее бюджета составляет западная помощь, вообще невозможно, полагает законодатель.

Европу могут ждать проблемы в области безопасности, заявила фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентами Литвы, Латвии и Эстонии заявила, что Европу могут в будущем ждать те же проблемы в области безопасности, что испытывают сейчас балтийские страны, в том числе из-за вторжений в воздушное пространство беспилотников, пишет РИА Новости.

"То, что вы переживаете сегодня, завтра может ожидать и остальную часть Европы", - сказала глава ЕК.

Как отметила Фон дер Ляйен, ЕС будет "систематически" устранять недочеты в своей системе безопасности, "начиная с более унифицированных систем оповещения и улучшения межгосударственной координации".

"Посыл ясен": на Западе началась паника из-за удара "Орешником"

Применение ракеты "Орешник" во время ударов по Киеву говорит о том, что Украина своими терактами исчерпала терпение России. Такое мнение высказал военный эксперт Лукас Лейроз в статье на портале Strategic Culture, сообщает РИА Новости.

"Украинский террор, поддерживаемый коллективным Западом, исчерпал стратегическую терпимость Российской Федерации", — пишет журналист.

Военный эксперт отметил, что катализатором стала атака ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, в результате которой погиб 21 студент. Он также добавил, что ответ Москвы продемонстрировал промышленную и военную самодостаточность, которой ни Украина, ни ее западные партнеры не могут противопоставить.

Байден подал в суд на минюст США

Бывший президент США Джо Байден подал в суд на американский минюст. Он хочет добиться запрета на публикацию записи его общения с автором мемуаров в 2016-2017 годах после смерти старшего сына от онкологии, пишет РИА Новости со ссылкой на иск.

"Истец Джозеф Байден просит суд наложить бессрочный запрет на раскрытие минюстом материалов комитету (конгресса - ред.)", - говорится в документе.

Бывший президент не согласен с тем, чтобы контролируемый республиканцами юридический комитет палаты представителей получил записи общения политика с автором его мемуаров в 2016 и 2017 годах.

"Начались конвульсии": в Киеве выступили с внезапным заявлением о Зеленском

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку партнеров на фоне усугубляющихся проблем. По его словам, Зеленский колоссально слабеет, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал политолога.

"Начались конвульсии, серьезные конвульсии. <…> Колоссально слабеет Зеленский", — сказал он.

Соскин отметил, что одним из основных факторов такого развития событий являются обвинения в адрес бывшего главы его офиса Андрея Ермака со стороны НАБУ и САП, проблемы финансирования и полное отстранение США от Украины.