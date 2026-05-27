В МИД КНР раскрыли позицию Пекина по Кубе

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщил, что Пекин твердо поддерживает Кубу в ее стремлении к суверенитету. Об этом сообщает РИА Новости.
Мао Нин добавил, что Китай твердо выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран и против использования или угрозы применения силы в международных отношениях.
27 мая аргентинский политолог и социолог Атилио Борон говорил, что поддержка Гаваны Москвой и Пекином может стать фактором сдерживания Вашингтона от военных шагов в отношении Кубы.
Борон подчеркнул, что Пекин выступил с "удивительно жестким заявлением", предостерегая американскую сторону от военных инициатив против Кубы.
По словам политолога, для США ситуация стала очень сложной, и именно в этом причина их "отчаяния".
До этого кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья заявил, что Куба не несет угрозы безопасности Соединенным Штатам.